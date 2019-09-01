Tütün teröristleri arkadan dolaşıyor

Türkiye'ye girişi ve satışı, 2013'te yasayla yasaklanan elektronik sigara için yapılan girişim pes dedirtti. Gümrüksüz Satış Mağazaları İşletmecileri ve Tedarikçileri Derneği (GSMİT) Genel Sekreteri Orhan Giray ve arkadaşları, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Muafiyetler Şubesi Daire Başkanı'na 22 Ağustos'ta bir sunum yapmıştı. Sunumda 'Yolcu beraberi kişisel eşya listesi' bir dosya halinde verildi. Başta KKTC olmak üzere yurt dışından gelen yolcuların birlikte getirdikleri elektronik sigara ve benzeri ürünler gümrük memurlarının yaptığı denetlemeyle ortaya çıkarılıp el konuluyor. Ancak GSMİT yetkililerinin üyelerine gönderdikleri mesaj ve hazırladıkları liste 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Okulların açılmasına az bir süre kala böyle bir girişimin kabul edilebilir olmadığını belirten 2008 yılında çıkarılan, 'Dumansız Hava Sahaları'nın mimarı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu ürkütücü bir cesaret. Yasayı farklı yollardan delip, kapı aralama metodu. Şiddetle karşı çıkılması lazım. Elektronik sigara kullanımı, ülkemize sokulması, mekanlarda kullanımı yasak ve suçtur. Bu bir tuzak girişimi. Elektronik sigara üreticilerinin fabrika açma girişimleri bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından engellendiği hepimizin malumuyken böyle bir girişim akıllara durgunluk verdi" diye konuştu. İşte Erdöl'ün söyledikleri:



BU KİRLİ BİR TİCARET

Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde yürütülen tütün karşıtı çalışmalara her kesimin destek vermesi gerek. Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yürütülen tütün karşıtı çalışmalarla pazar kaybeden tütün teröristleri insanlığın tütüne esir hale getirilmesi amacıyla yeni çıkış noktaları yakalama, yeni pazarlama stratejileri geliştirme ve bunun için yeni ürünleri piyasaya sürmeye çalışmaktadırlar. Elektronik sigara da bu çalışmanın bir sonucu. Bu ürünler hiç sigara kullanmamış kişiler için cezbedici olurken, sigarayı bırakmak isteyenler için ise 'Daha az zararlı' algısıyla tercih yapmaya itiyorlar. Elektronik sigara ve benzeri cihazlar, insanların kendi kendilerini zehirlemek için tütün teröristlerine para ödemesinden, onların cebini doldururken ceplerindeki paradan ve sağlıklarından olmasından başka bir şey değil. Bu kirli bir ticaret. Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin yurt dışından "Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi Yenileme Çalışması "adı altında gümrüksüz ürünler listesine eklenmesi girişimini kaygıyla takip ettiğimi ve suç olduğunun bilinmesini ifade etmek istiyorum.



SÖZDE HAKLI TALEPLER İÇİN ÜYELERE ATILAN MESAJ

Geçen hafta Ankara'ya giderek hazırladıkları sunumu Gümrükler Genel Müdürlüğü, Muafiyetler Şube Daire Başkanı Erdal Karahisar ve şube uzmanlarına sunan dernek üyelerine elektronik ortamda bir de mesaj gönderildi. Giray'ın imzasıyla gönderilen mesajda "Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi"nden söz edilerek "Haklı taleplerimizi tekrarlayarak olumlu sonuçlar almaya gayret edeceğiz" dendi.

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