25 model yolda

BUGÜN NELER OLDU

Yılınilk 7 ayında otomotiv pazarı yüzde 47.5 daralarak, 213 bin adet düzeyinde gerçekleşti.Yıl sonu için farklı tahminler ortaya atılıyor.Toplam pazarın 340-380 bin adet düzeyinde gerçekleşmesini bekleyenlerin yanı sıra faizlerin düşmeye devam etmesi halinde pazarın 450 bin adetleri zorlayacağını düşünenler de var. 'ÖTV indirimi sürebilir' beklentisiyle yaklaşık 20 bin adet düzeyinde gerçekleşen temmuz ayından sonra ağustosta da satışların zayıf geçtiği belirtiliyor. Bu ay pazarın 18-20 bin adet düzeyinde oluşacağı ifade ediliyor.Ancak tüm bu gelişmelere rağmen markalar yeni modellerini çıkararak piyasayı hareketlendirmeyi hedefliyor. Auto Ajans'ın haberine göre 25'ten fazla yeni model ile versiyon son dört ayda tüketicilerin beğenisine sunulacak.- Audi, son çeyrekte yeni A4'ü piyasaya sürecek.- Yılın son 4 ayında BMW 1 Serisi, makyajlı X1 ve 8 Serisi Gran Coupe gelecek.- Citroen, Avrupa'da önemli satış başarısı yakalayan C5 Aircross'u eylülde showroom'larda sergilemeye başlayacak.- Ford, Gölcük fabrikasında üretilen Transit, Transit Custom ve Tourneo Custom'ın hibrit versiyonlarını yılın son çeyreğinde yollara çıkarıyor. F-150'den ilham alan Ranger Raptor da ekimde satışta olacak.- Honda Türkiye'nin Şekerpınar fabrikasındaki bantlardan inen Civic Sedan makyajlanıp eylülde satışa sunulacak.- Hyundai, İzmit fabrikasında üretilecek yeni i10'u yıl sonuna yetiştirmeyi planlıyor.- Lexus, coupe LC modelini ekimden itibaren İstanbul ve Ankara showroomlarında sergilemeye başlayacak.- Mercedes-Benz Türkiye, yeni GLC ve GLC Coupe ile AMG CLA 35 4M-45 S 4M modellerini eylülde satışa çıkaracak. AMG A 45 S 4M ile A 250 Hatchback'i ekimde tüketicilerin beğenisine sunulacak.- Peugeot, kasımda uzun zamandır beklenen 508 sedan modelini pazara sunacak.- Ana üretim merkezi Oyak Renault'nun Bursa tesisi olan yeni Clio, ekimde yollarda olacak.- Skoda, amiral gemisi Superb'i ekimde üketicilerle buluşturacak.- VW Binek Araç, eylül başında makyajlanan Passat'ı satmaya başlayacak.- VW Ticari Araç, kasım başında yeni Transporter'ı ithal edecek.- Volvo, yenilenen XC90'ı eylülde satışa sunacak.