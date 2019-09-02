Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2019

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri dünya genelinde yatırımcılar ve ülkemizde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik ve doların ekonomik yaptırım aracı olarak kullanılması nedeniyle yatırımcılar küresel piyasalarda altını güvenli bir liman olarak görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

3 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında son durumu haberimizden öğrenebilir, canlı altın fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. İşte 3 Eylül Salı sabah saatleri itibariyle gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve Cumhuriyet altın fiyatları…

