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son dakika hareketliliği! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2019

son durum! Tüm dünyada önemli bir yatırım aracı olan altına ilgi, son dönemlerde ABD-Çin arasındaki ticari gerilimin kur savaşına dönüşmesiyle daha da arttı. Ülkelerdeki döviz fiyatlarındaki iniş çıkışlar ve bundan kaynaklı piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle altın en güvenli araç olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle canlı altın fiyatları da yakından takip ediliyor. İşte 3 Eylül 2019 tarihli gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve Cumhuriyet altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 07:40
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2019

ile ilgili son dakika haberleri dünya genelinde yatırımcılar ve ülkemizde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik ve doların ekonomik yaptırım aracı olarak kullanılması nedeniyle yatırımcılar küresel piyasalarda altını güvenli bir liman olarak görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

3 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatlarında son durumu haberimizden öğrenebilir, canlı altın fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. İşte 3 Eylül Salı sabah saatleri itibariyle gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve Cumhuriyet altın fiyatları…

piyasalar
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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2019
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