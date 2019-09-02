Antalya’ya 8 ayda 10.8 milyon turist

BUGÜN NELER OLDU

TURIZMIN başkenti olarak nitelendirilen Antalya, 8 ayda 188 ülkeden 10 milyon 765 bin 946 turist ağırladı. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kente 1 Ocak- 31 Ağustos arasında 437 bin 615 yerli, 10 milyon 328 bin 331 yabancı turist geldi. Antalya'yı en fazla Rus turistler tercih etti. Rusya'dan 8 ayda 3 milyon 865 bin 310 turist kentte tatil yaptı. İkinci sırada bir milyon 697 bin turistle Almanya yer aldı. Geçen yıl 14 milyon turist ağırlayan Antalya'nın, bu yıl 16 milyon turist hedefini aşarak rekor kırması bekleniyor.