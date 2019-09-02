Çek ve bonoda elektronik dönem

Ticaret Bakanlığı, söz konusu kanun düzenlemesi ile ilgili çalışmaları tamamlamak üzere. AK Partili milletvekillerinin de değerlendireceği düzenlemenin bu ay içeresinde TBMM'ye teklif olarak sunulması planlanıyor. Düzenleme ile çekler, elektronik ortamda alınacak ve verilebilecek.

Bu işlemler için bankalar nezdinde oluşturulacak sistemlerin yanı sıra banka sistemlerinin birbiriyle ilişkisini sağlamak üzere Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) kurulacak. Söz konusu düzenleme ile işlerin daha çabuk yürümesi, karşılıksız ve sahte çekin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Elektronik çekler muhatap bankanın sistemi üzerinden düzenlenecek veya ciro edenin hesabının bulunduğu bankanın sistemi üzerinden ciro edilecek. Lehtar ve lehine ciro edilen, hesabının bulunduğu herhangi bir bankanın sistemi üzerinden ve en geç elektronik ibraz başlangıç tarihine kadar onay verebilecek. Onay, zilyetliğin devri niteliğinde olacak. Elektronik çek onaylanana kadar düzenleyen tarafından değiştirilebilecek veya geri alınabilecek. Elektronik çek hamiline yazılı, çizgili ve açık çek olarak düzenlenemeyecek ve elektronik çekte rehin cirosu veya beyaz ciro yapılamayacak.

Elektronik çekin karşılıksız çıkması halinde muhatap banka 5941 sayılı Çek Kanunu uyarınca kısmi ödeme yapmakla yükümlü olacak. Böyle bir durumda, çekin karşılıksız çıktığı hususu ve bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği tutar ÇEBSİS'e bildirilecek. Düzenleyen, elektronik ibraz süresinin sona ermesinden itibaren 7 gün içinde elektronik çekten cayabilecek.