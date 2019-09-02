Mayını patlatmadan alanı temizleyebilen makine tasarladı

Şahinoğlu, yüksek lisans tezi olan proje ile toprağa gömülmüş ve patlaması halinde yüksek miktarda radyasyon yayan mayınların patlatılmadan temizlenmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında geliştirilip kodlanacak insansız araç, belirlenen alana gönderilip mayınları tespit edecek. Ardından mayının topraktan çıkartılıp uygun bir yerde imha edilmesi planlanıyor.

Şahinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada mayınları patlatmadan temizleyebilen bir makine bulunmadığını söyledi.

Projesini hazırladığı makinenin dünyada benzeri bulunmadığını belirten Şahinoğlu, "Dünyada mayınların tamamı, patlatılarak temizlenmektedir. Mayınların patlatılması da büyük bir radyasyonun yayılmasına neden olmaktadır. Bu da o toprakta yüz yıl boyunca organik tarım yapılmasına engel oluyor. Bundan dolayı mayınları patlatmadan çıkartan temizleme makinesine ihtiyaç duyduk." dedi.

Makineyi üretmek için belirli bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye sınırında yaklaşık 600 kilometre mayından temizlenmesi gereken arazisi var. Bu arazi 70 yıldır temizlenmiyor. Temizlenememesinin nedenlerinden biri de mayınların patlatılmadan çıkartılması gerektiği. Mayınları patlatmadan çıkaran bir makine olmadığı için bu makinenin tasarımına yaptık. Makine, operatöre gerek duymadan hafızasındaki bölgeyi tarıyor. Makineye uzaktan da müdahale edilebiliyor. 2013 yılında bu proje için patent başvurusunda bulunduk, bu yılın sonuna doğru da alacağız. Patentini aldıktan sonra TÜBİTAK'tan destekli projelerle üretmeyi hedefliyoruz."