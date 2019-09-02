Moskova’da Türk rüzgârı

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Türkiye'nin küresele açılan iş modeli Dosso Dossi Fashion Show, pazarlama ayağına Moskova'yı da dâhil etti. Erdoğan-Putin görüşmesi ile aynı gün start alan organizasyona 30 farklı ülkeden alıcı geldi. Türkiye'deki fuarları dışında Moskova, Bakü ve Almatı fuarlarıyla alım heyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, "Buralarda ilk kez temas ettiğimiz tekstil alıcılarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Ağırlıklı olarak Rus coğrafyasının oluşturduğu 30 ülkede pazarlama yapıldı" dedi. Moskova Crowne Plaza'da 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show, Rusya ve bölge ülkelerinde etkili olan tekstil toptancılarının büyük ilgisini çekti. Eraslan, "Organizasyonumuz artık farklılıklarıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Yılda iki kez Antalya'da yaptığımız şovumuz, artık yurt içinde haziranda Antalya'da, ocak ayında ise Bursa Uludağ'da olacak. Yurt dışında ise Azerbaycan Bakü ve Kazakistan Almatı'dan sonra Moskova'da da fuarlarımız düzenli olarak yapılacak. 200 ayrı şehirden gelen ve her biri ülkelerinde önemli tekstil toptancısı olan alıcılarımızla artık bir aile gibiyiz. Biz nereye gidersek bu 5 bin kişi bizimle gelmeye devam edecek" diye konuştu.