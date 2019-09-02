Yoğun veri akışı büyümeyle başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Eylülde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak çok sayıdaki veri, ekonomiyi gündemin ilk maddeleri arasına sokacak. Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.8 daralmasını bekliyor. Yarın ise ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 4 Eylül'de ağustos ayı dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. 12 Eylül'de gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. FED'in faiz kararı ise 18 Eylül'de.