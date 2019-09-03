10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla düzenlenecek forum, yarın Hilton Bosphorus İstanbul Otel'de gerçekleştirilecek.

İki ülke iş camiasının gündemindeki konuların ele alınacağı, karşılıklı yatırım, ticaret ve ortak proje fırsatlarının tartışılacağı foruma, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşmacı olarak katılması bekleniyor.

Forum kapsamında ayrıca, DEİK Türk İngiliz İş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İngiltere Büyükelçiliği ve İngiltere İhracat Finansmanı (UK Export Finance-UKEF) yetkilileri tarafından konuşmalar yapılacak.

Çeşitli panellerin de düzenleneceği forumda, Türkiye'nin ekonomik gündeminde yer alan ve İngiliz uzmanlığının söz konusu olduğu ticaret ve yatırım imkanları, küresel sektör uzmanları ve resmi görevliler tarafından masaya yatırılacak.

Her iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya gelmesine olanak sunan forum kapsamında, Brexit sonrası perspektif, ileri teknoloji, finans ve altyapı; enerji, üretim, inşaat konularında paneller düzenlenecek.