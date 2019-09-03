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Ağustos ayı oranları açıklandı! TEFE ayı enflasyon oranı ne kadar?

() ayı oranlarını açıkladı. Ekonomiyi yakından takip edenler TEFE 2019 oranları son dakika açıklamasına odaklandı. On binlerce vatandaş ‘’ Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. TÜİK son verilerine göre, Tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos'ta % 0.86 artarken yıllık bazda % 15.01'e geriledi. Bilindiği üzere Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2019 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,36 arttı. Yıllık enflasyon böylece 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. İşte 2019

Giriş Tarihi: 3.9.2019 19:59
Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı! TEFE TÜFE TÜİK 2019 Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar?

ayı rakamlarını açıkladı. Piyasaları yoğun takipte olanlar TEFE 2019 oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda verilerine göre aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu. İşte 2019 yılı Ağustos ayı enflasyon oranlarına dair merak edilenler…

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI- 2019

Ağustos ayı enflasyon oranları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. TÜİK 2019 Ağustos ayı enflasyon oranlarını açıkladı. İşte enflasyon oranlarına dair tüm ayrıntılar…

ENFLASYON SON 15 AYIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEDİ

Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 15,01 ile son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistler enflasyondaki bu düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

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Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı! TEFE TÜFE TÜİK 2019 Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar?
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