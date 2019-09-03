IMF Arjantin’i kurtaramadı

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) kurtarıcı olarak görenler bir kez daha yanıldı. Ekonomik krizle mücadele eden Arjantin'e IMF yine çare olamadı. Geçen yıl IMF'den 57 milyar dolar alan Arjantin sorunları çözemeyince bir kez daha döviz kontrollerine başladı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verildi. Buna göre ülkede faaliyet gösteren şirketlerin piyasadan döviz alması ve ülke dışına para çıkarması için merkez bankasından izin alması gerekecek. Arjantin'in para birimi peso sürekli değer kaybederken, yılbaşından bu yana değer kaybı hafta sonu itibarıyla yüzde 36'ya çıktı.Ticaret savaşları ve küresel durgunluk nedeniyle tüm dünyada gelişmekte olan ülke ekonomilerinde dalgalanmalar olurken 1 yıl önce Türkiye'nin de Arjantin gibi IMF'den kredi alması gerektiğine yönelik görüşler kamuoyuna yansımıştı. Ancak IMF ile stand-by anlaşması imzalamasına rağmen Arjantin'de işler daha da kötüye giderken Türkiye dengelenme sürecini tamamlayıp yükselişe geçmeye hazırlanıyor.