PMI 13 ayın zirvesinde

BUGÜN NELER OLDU

Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), ağustosta 48'e yükselerek geçen yıl temmuzdan bu yana en yüksek değere çıktı. PMI'daki yükseliş yeni siparişler ve talepteki toparlanmadan kaynaklandı. Endeksi değerlendiren IHS Markit yöneticisi Andrew Harker, "Yeni siparişlerin neredeyse bir buçuk yılın en hafif daralmasını kaydetmesi, Türk şirketlerine resesyondan sonra büyümeye geri dönüşünün yakın olduğu konusunda iyimserlik verecek" dedi.Yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yaşanan büyüme sanayiciyi umutlandırdı.* İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor.* TİM Başkanı İsmail Gülle: Açıklanan ikinci çeyrek rakamlarında, toparlanmanın güçlü sinyalleri var. İç talep ve yatırımlar henüz büyümeye beklenen katkıyı veremezken, net ihracatın katkısı 7.4 puan olarak gerçekleşti. Bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8,1'lik artış etkili oldu"* İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Yaşadığımız sarsıntının son artçılarını geride bırakıyoruz.* Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Ekonomide ibre pozitife çevrilecek. Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı.