VakıfBank’tan KOBİ’ye para transferi paketi

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VAKIFBANK, Dış Ticaret Paketlerine bir yenisini ekledi. Cirosu 40 milyon TL'ye kadar olan KOBİ segmentindeki tüm firmalar yararlanabildiği Yabancı Para Transfer Paketleri ile yabancı para transferleri ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Bu paketler sayesinde fiyat değişiklerine karşı koruma sağlanırken bankanın dijital kanallarının sunduğu avantajlarla da KOBİ'lerin operasyonel yükü azalıyor. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Dış Ticaret Paketleri ile KOBİ'lere büyük avantajlar sağladıklarını belirterek, "KOBİ'ler, bu paketlerimiz sayesinde yurtiçi ve yurtdışı yabancı para transferlerini ve dış ticaret işlemlerini daha uygun maliyetlerle yapabilecek. Ayrıca fiyat değişikliklerine karşı koruma fırsatı yakalayacak. Bankamızın dijital kanallarını kullanarak operasyonel yük azalacak" dedi.