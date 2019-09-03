Yapı Kredi gümrük teminatını dijitale taşıdı

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YAPI Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan ilk banka oldu. Yapı Kredi müşterilerinin yanı sıra Gümrük Müdürlükleri'nin de hayatını kolaylaştıran yeni uygulama hakkında bilgi veren Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Kasım 2018 tarihi itibarıyla elektronik ortama taşıdığımız teminat mektuplarının kapsamını bu uygulamayla daha da genişlettik" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e-teminat mektuplarıyla ilgili hazırlanan tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra sistemsel gereksinimleri hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Bu uygulama ile müşterilerimiz şubelerden kağıt ortamında aldıkları ve Gümrük Müdürlükleri'ne yine kağıt ortamında ulaştırdıkları mektupları, artık Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen sistem üzerinden çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilecek" diye konuştu.