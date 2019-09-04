2 milyon kişi toplum yararına çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, bugüne kadar yaklaşık 20 bin programdan 2 milyon kişinin yararlandığı toplum yararına işlerin kapsamını genişletiyor. Aktif işgücü programları içinde toplum yararına programlar güncellenerek mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programlarına ağırlık verilecek. Bugüne kadar 5 milyar liraya yakın kaynak aktarılan toplum yararına kamuda okul güvenliği, yol bakımı, ağaç dikimi gibi işlerde çalıştırılan dezavantajlı kesimler yeni dönemde özel sektörde de çalışacak. İş arayan vatandaşların çalışma hayatından kopmalarını engellemek, işsizlere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen toplum yararına çalışma programı kapsamında alımlar başlıyor. Toplum yararına programlara ilişkin İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında, okulların güvenliğinin sağlanması için TYP düzenlenebilecek. "Güvenli okul, güvenli gelecek" protokolü kapsamında okullara İŞKUR kanalıyla temizlik, bakım, onarım, güvenlik işleri için alım yapılırken, Sağlık, Adalet, Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yine ilana çıkacak. Alımlar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.Bu yıl için program kapsamında 80 bin kişi öngörülürken, özel sektörde sağlanacak iş olanakları ile bu sayının 250 bini aşması bekleniyor.