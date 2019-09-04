Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2019 Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar? İşte detaylar!

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Piyasaları yoğun takipte olanlar TEFE TÜFE 2019 Ağustos ayı enflasyon oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda TÜİK verilerine göre Ağustos ayı enflasyon oranları aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu. İşte 2019 yılı Ağustos ayı enflasyon oranlarına dair merak edilenler…

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI- 2019

Ağustos ayı enflasyon oranları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. TÜİK 2019 Ağustos ayı enflasyon oranlarını açıkladı. İşte enflasyon oranlarına dair tüm ayrıntılar…

ENFLASYON SON 15 AYIN EN DÜŞÜĞÜNE GERİLEDİ

Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 15,01 ile son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistler enflasyondaki bu düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ihtimalinin güçlendiğini belirtti.