Enflasyon 15 ayın dibinde

Geçen yıl yaşanan kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25'i geçtikten sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde uygulanan Yeni Ekonomi Programı'yla (YEP) başlayan dengelenme süreci etkisiyle enflasyondaki düşüş hızlandı. TÜFE, ağustosta 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyonun üçüncü çeyrekte baz etkisiyle tek haneye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon geriliyor

HEDEF YAKALANACAK

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos ayında TÜFE, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici Fiyat Endeksi'ndeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı ağustos ayı verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 0.86 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük ikinci aylık enflasyonu oldu. Yıllık enflasyon da 1.64 puan azalarak yüzde 16.65'ten 15.01'e geriledi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 16.2'den 13.6 seviyesine indi.



GIDA ENFLASYONU DÜŞTÜ

Geçen yıl ağustosta işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 1.90 azalmıştı. Bu yıl düşüş yüzde 2.32 oldu. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.4'ten 11.9'a, işlenmiş gıda fiyatları ise yıllık artışı ise yüzde 22.3'e geriledi. Böylece, gıda fiyatlarındaki yıllık bazda artış da yüzde 18.21'den 17.22'ye düştü. Ağustosta en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.94 ile ulaştırma oldu. En yüksek artış yüzde 19.1 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.







MERKEZ'İN ELİ RAHATLADI

Enflasyondaki düşüş önümüzdeki hafta (12 Eylül Perşembe) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı öncesinde Merkez Bankası'nın elini rahatlattı. Enflasyonun yüzde 15'e inmesinin ardından politika faizinin yüzde 19.75 seviyesinde kaldığına işaret eden ekonomistler, aradaki makasın açıldığını, bankanın en az 2 puanlık indirim yapabileceğini söyledi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Türkiye'nin CDS primi ve diğer gelişmekte olan ülkelerin politika reel faizleri dikkate alındığında TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir" dedi. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, "Beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından eylül ayı faiz indirim beklentimizi 125 baz puandan 225 baz puan seviyesine, yüzde 17.50 olarak güncelliyoruz" açıklaması yaptı. Rabobank Stratejisti Piotr Matys, Türk Lirası önemli oranda değer kaybetmedikçe Merkez Bankası'nın ekonomideki yükü hafifletmek için faizleri indirmeye devam edeceğini söyledi. Capital Economics Kıdemli Gelişmekte olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey, "Gelecek hafta TCMB'nin faizi 250 baz indirmesini bekliyoruz" dedi.



EN ÇOK ARTIŞ SALATALIKTA

Geçen ayın zam şampiyonu fiyatı yüzde 23.35 artan salatalık oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29.82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22.38'le kuru soğan, 16.35'le havuç izledi.