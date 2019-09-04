Enflasyon açıklandı, felaket korosu sahneye çıktı! 'Hiç mi utanmanız yok'

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Muhalefet kesiminin ağzının içine baktığı koca koca profesörler, ülkede memuru işçiyi batıran '15 günde 15 yasa' kararına imza atan siyasetçiler, ekonomist geçinip hiç araştırma yapmadan sosyal medyada ahkam kesenler...Hiç mi utanmanız, arlanmanız yok!

Defalarca söylendi, binlerce kez yazıldı, tekrar tekrar anlatıldı... Ama yokkk... Bal gibi bilseniz de, suyu bulandırmak için bir şey ortaya atacaksınız, saf sazanları inandıracaksınız. Kim mi bunlar? Mahfi Eğilmez'ler, Veysel Ulusoy'lar, Faik Öztrak'lar, Aykut Erdoğdu'lar, falanlar filanlar...

TÜİK dün enflasyon verisini açıkladığında yine ortaya çıktılar. Ağustosta enflasyon yüzde 0.86 artarken, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Ücretliler Geçinme Endeksi yüzde 2.53 artmışmış... Vay efendim, bu nasıl tuhaf bir durummuş... Yahu, İTO ile TÜİK'in hesaplamalarının aynı olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama işinize gelmiyor tabii... "Sinek mide bulandırır" hesabı sosyal medyaya bir yem atın,tweet'in ucuna da bir ünlem koyun, siyasetçiyi de peşinize takın...

Ohh ne ala! Onlar gerçeği söylemez, bilseler de siyasi görüşleri buna müsaade etmez. Gelin ben anlatayım.

Bu mesele yıllardır tartışılır. TÜİK'in enflasyon hesaplama yöntemleri ve endeks kapsamları ile İTO'nunkiler çok farklı... TÜİK enflasyonu hesaplarken 417 kalemi dikkate alıyor. İTO Ücretliler Geçinme Endeksi'nde 242 ürüne bakıyor. TÜİK'in verileri tüm Türkiye'yi kapsıyor. İTO ise sadece İstanbul'u inceliyor. İTO 21 yıl önceki tüketim kalıplarından hesap çıkarıyor.

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