Her şey çok zamlı oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Bodrum'a tatile giden, işe başladıktan sonra ilk icraat olarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tutmadığı gibi zam üzerine zam yaparak vatandaştan büyük tepki aldı. "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Zamları da 'finansal ayarlama' diye makyajladı.İmamoğlu'nun talimatıyla yürürlüğe giren zamlarla birlikte İSBİKE (akıllı bisiklet paylaşım sistemi) yüzde 40 arttı. İSBİKE'da saatlik 2.5 lira olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşın abonelikler için ödeyeceği fiyat ise 59 liradan 99 TL'ye yükseltildi. İSPARK (otopark) ücretleri ise yüzde 50 arttı. Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 TL'den 52 lira 50 kuruşa çıktı. Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda ise otopark ücreti 7 liradan 10 TL'ye yükseldi.İSPARK ve İSBİKE ile ateşlenen zam fitili birçok kalemi etkiledi. Takside mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapıldı. Açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3.10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 liraya çıktı. Minibüs ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Öğrenciler için ücret 1.5 liradan 2'ye, indi-bindi ücreti ise 2.5 liraya çıktı.Taksi dolmuş fiyatları yüzde 24 zamlanırken, öğrenci servis araçlarının ücretlerine de yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe ücreti 243 lira oldu. Şehir hatları İstinye-Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 zam gelirken, Harem-Sirkeci araç geçiş ücreti yüzde 10 arttı.Yüzde 50'ye varan zam yağmurundan Hamidiye Su da nasibini aldı. 9 lira olan 19 litre damacana su 11 liraya, bir TL olan 0.5 litrelik küçük sular ise 1.5 liraya satılmaya başlandı. Hamidiye A.Ş., 8 ay önce yüzde 10 indirim yapmıştı.İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden önce vatandaştan oy isterken bol keseden vaatte bulundu. Gıda, ulaşım ve eğitime harcanan paraların azaltılacağını söyleyen İmamoğlu, sütü bedavaya dağıtacağını, 75 bin üniversite öğrencisine 400 TL karşılıksız burs vereceğini öne sürmüştü. Vaatlerini gerçekleştirmediği gibi vatandaşı zamma boğan İmamoğlu'na tepki yağıyor.