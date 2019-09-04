İstanbul’a gurbetçi dopingi

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Son dönemde uçak bilet fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye'ye gelişgidişlerini daha çok özel araca yönlendiren gurbetçi aileler, tatil rotalarına İstanbul'u da ekledi. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Edirne yolu üstünde bulunan İstanbul'u gerek giriş gerekse çıkışta bir durak haline getirdi. Özellikle son iki yıldır yaşanan bu hareketlilik İstanbul otellerinin doluluklarına yüzde 15'lik ilave katkı sağlarken, şehirdeki alışveriş turizmini de canlandırdı.Temmuz ayından beri İstanbul otellerinde gurbetçi yoğunluğunun arttığını aktaran İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "Otellerde konaklayan Türk misafirlerin yüzde 90'ını gurbetçi misafirler sağladı. Avrupa'dan gelirken Edirne'den giriş yaparak İstanbul üstünden memleketine giden ya da Avrupa'ya dönen misafirler İstanbul'u bir durak yapmaya başladı" dedi. İstanbul'daki etkinliklerin artmasının gurbetçiler için bir cazibe yarattığını aktaran Korkmaz, "Harbiye'de verilen konserler, şehirdeki dev eğlence merkezleri de son yıllarda İstanbul'a olan talebi artırdı. Burada hayran oldukları sanatçıların konserlerini izleyip çocuklarını eğlence merkezlerine götürüyorlar" diye konuştu. Gurbetçilerin İstanbul'da ortalama 3 gün konakladığını anlatan Korkmaz, çok ciddi alışveriş yaptıklarını ve AVM'lere katkı sağladıklarını anlattı.Gurbetçi hareketliliğinin son iki yılda arttığına dikkat çeken Korkmaz, şunları anlattı: "Gurbetçi ailelerle konuştuğumuzda, uçak bilet fiyatlarının artışı nedeniyle arabalara yöneldiklerini söylüyor. Sosyal medyanın etkisiyle, yerli turistin yaptığı gibi onlar da sadece tatil bölgelerini değil, ülkemizin güzide yerlerini de 2-3 günlük geziyorlar."MOVENPICK Hotel Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan da, bu dönemde otellerinde konaklayan Türk misafirlerin yüzde 90'ının gurbetçilerden oluştuğunu belirterek, "2 aydır Almanya, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan ciddi bir gurbetçi misafirimiz var. Gurbetçi kardeşlerimiz kendilerinin yanı sıra ülkedeki yabancı komşuları ya da arkadaşlarını da getiriyorlar. İstanbul'un güzelliklerini birlikte geziyorlar. Adeta birer turizm elçisi gibi çalışıyorlar" şeklinde konuştu.ALMANYA'DAN eşi ve üç çocuğuyla Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi Şeyma Kaplan, Türkiye'ye hem geliş hem de dönüşte İstanbul'da konakladıklarını aktardı. Kaplan, "Otelde 2-3 gün kalıyoruz. Çocukları gezidirip alışveriş yapıyoruz. Euronun artışıyla Türkiye alışveriş için daha cazip hale geldi. Hem daha kaliteli hem de uygun ürünler alıyoruz. Türkiye'de ortalama 1 ayda 10 bin euro harcıyoruz" dedi.