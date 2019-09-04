Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Eylül Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada…

Döviz fiyatlarının yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazında ani dalgalanmalar yaşaması altını da etkiliyor. Yatırım yapmayı düşünenler ya da sevdiklerine hediye olarak almak isteyenler kuyumcuların kapısını çalmadan önce arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 5 Eylül Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (5 EYLÜL 2019)

5 Eylül altın fiyatlarına ilişkin tüm detay ve canlı oranları haberimizde bulabilirsiniz...

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