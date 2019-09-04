Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 5 Eylül Dolar döviz kuru fiyatları ne kadar oldu?

Ekonominin inişli çıkışlı olması dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ettiriyor. Hafta ortasına girmemizle birlikte döviz kurundaki hareketlilik alış ve satış fiyatlarını da etkiliyor. Yatırım ve hediye amaçlı olarak alınan döviz kurundaki güncel rakamlar merak ediliyor. Piyasaları yakından takip edenler '' Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Peki dolar bugün ne kadar? İşte 5 Eylül dolar döviz kuru alış ve satış son dakika detayları…

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ( 5 EYLÜL 2019)

ALIŞ: 5,6729

SATIŞ: 5,6783

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (5 EYLÜL 2019)

ALIŞ: 6,2664

SATIŞ: 6,2751

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