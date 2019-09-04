Son dakika haberi: Kredi faiz oranı müjdesi geldi! Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından ekonomi piyasası hareketlenmiş, kredi faiz oranlarında çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Kredi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek ve ev - otomobil gibi isteklerini gerçekleştirmek isteyen kişiler de son dakika kredi faiz oranları ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını hızlandırarak, gün-gün en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları bilgisine sahip olmak istiyor. Konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirten uzmanlar, Merkez Bankası'nın bir faiz indiriminin daha kredi oranlarında yeni bir düşüş dalgasını başlatacağını ifade ediyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Vakıfbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB ve diğer bankaların en güncel ve son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI!

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: Maaş müşterisi (1.45) - Normal müşteri (1.55)

Taşıt kredisi: 1.49