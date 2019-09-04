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: Kredi faiz oranı müjdesi geldi! , Akbank, Ziraat Bankası, Halbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında peş peşe indirim haberleri geliyor. Akbank'ın konutta faiz oranını 1.35'e düşürmesinin ardından bugün da faiz oranlarında indirime giderek maaş müşterileri için oranı 1.45'e, normal müşterileri için ise 1.55'e çekti. Bankaların konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranlarındaki indirim furyası devam ederken, önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi beklentisi ile kredi faizlerinde indirimlerin artacağı tahmin ediliyor. Özellikle uzmanlar sonbahar ayı birlikte tüm sektörlerde hareketlilik yaşanacağını ve bunun kredi talepleri ile doğru orantılı olarak net bir şekilde görülebileceğini belirtiyor. Vatandaşlar da bu süreçte Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların hangi oranları uyguladığını takip ederek, kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Peki ' ne kadar?' 'hangi banka hangi oranı uyguluyor?' Biz de tüm bu soruların yanıtını ve güncel bilgileri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 15:16
Son dakika haberi: Kredi faiz oranı müjdesi geldi! Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından ekonomi piyasası hareketlenmiş, kredi faiz oranlarında çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Kredi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek ve ev - otomobil gibi isteklerini gerçekleştirmek isteyen kişiler de ile ilgili internet üzerinden araştırmalarını hızlandırarak, gün-gün en güncel ihtiyaç - taşıt - bilgisine sahip olmak istiyor. Konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirten uzmanlar, Merkez Bankası'nın bir faiz indiriminin daha kredi oranlarında yeni bir düşüş dalgasını başlatacağını ifade ediyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Vakıfbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halbank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB ve diğer bankaların en güncel ve son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI!

Konut kredisi: 0.99
: Maaş müşterisi (1.45) - Normal müşteri (1.55)
Taşıt kredisi: 1.49

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranı müjdesi geldi! Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halbank, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
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