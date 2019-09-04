Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Temmuz 2019 dönemi yabancı ziyaretçi rakamları belli oldu.

Türkiye'yi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.

İlk 7 aylık verilerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 14,11 olarak gerçekleşti ve 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı.



EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA FEDERASYONU



Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Temmuz ayında yüzde 16,20 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14,06 artış ile ikinci, İngiltere yüzde 19,78 artış ile üçüncü oldu. İngiltere'yi sırasıyla Hollanda ve Ukrayna izledi.

Türkiye'yi Temmuz ayında 1 milyon 43 bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 bin 44 İngiliz ziyaret etti.

Rusya Federasyonu, ilk 7 aylık verilerde de yüzde 14,54 artışla birinciliği korudu. Ocak-Temmuz 2019 dönemininde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu'nun ardından Almanya yüzde 15,04 artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 23,50 artışla üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi.

İlk 7 ayda 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşı ağırlandı