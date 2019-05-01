- Satılık Konut Kayseri / Kocasinan Erkilet dere mahallesinin en geniş dublex dairesi 335.000,00 TL
- Satılık Konut İstanbul / Bahçelievler Bahçelievler Satılık Sıfır Daire, WEAL WORLD 397.000,00 TL
- Satılık Konut İstanbul / Bahçelievler YAYLA UEFA ANITI GİRİŞİNDE SATILIK 3+1 420.000,00 TL
- Satılık Konut İstanbul / Bahçelievler çobançeşme mah de satılık sıfır bahçe kat daire 175.000,00 TL
- Satılık Konut İstanbul / Bağcılar Bağcılar inönü mah de satılık bahçekat daire 175.000,00 TL
- Satılık Konut Samsun / Canik Sahibinden kiracısı bulunan site icerisinde daire 310.000,00 TL
- Kiralık Konut İzmir / Karşıyaka DİVA EMLAK İZMİR KARŞIYAKA NERGİZ 1350 TL KİRALIK 1.350,00 TL
- Kiralık Konut İstanbul / Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi 3.Sokak Giriş Kat Kiralık Daire address emlak 1.000,00 TL
- Kiralık İş Yeri İstanbul / Ataşehir ATAŞEHİR İÇERENKÖYDE HAREKETLİ KONUMDA KİRALIK.... 3.900,00 TL
- Kiralık Konut İzmir / Karşıyaka DİVA EMLAK İZMİR KARŞIYAKA NERGİZ 1400 TL KİRALIK 1.400,00 TL
- Kiralık Konut İstanbul / Esenyurt satılık daire esenyurt 2+1 bahçeli bahçe katı 100,00 TL
- Kiralık Devre Mülk Ankara / Güdül HİTİT AYAŞ 2+1 15 GÜNLÜK DEVREMÜLK TÜM DÖNEMLER 2.500,00 TL