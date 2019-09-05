4.0’a 9 trilyon dolarlık yatırım

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Bılışım teknolojileri şirketlerinden Hitachi Vantara, son yayınladığı raporda üretim sektörünü şekillendirmeye devam eden dijital dönüşümün mevcut çıktılarını, geleceğe dair öngörülerini ve firmalara yönelik tavsiyelerini IIoT üzerinden paylaştı. Hitachi Vantara, üretim sanayinin dijital dönüşüm sürecinde hayatta kalmak ve büyümek isteyen şirketlerin IIoT yatırımlarını artırarak verimliliği en üst seviyeye taşımaya kararlı olduğunu verilerle ortaya koydu. Keza 2020'de 30 milyar üretim cihazının gelişmiş M2M (makineden makineye) teknolojisi sayesinde birbirine bağlı olacağı tahmin ediliyor. PwC raporuna göre, nesnelerin interneti pazarının büyüklüğü 2020'de 9 trilyon dolara ulaşacak.