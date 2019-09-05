Ata Tohumu tüketiciyle buluşuyor

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Anadolu'nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Mirasımız Ata Tohumu Projesi" kapsamında yerli tohumlardan üretilen ürünler, 'Ata Tohum' markasıyla tüketiciyle buluşacak. TİGEM'in Polatlı Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen "Mirasımız Ata Tohumu Projesi" lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın 2017'de İzmir'de yapılan "Yerel Tohum Buluşmaları" ile temelini attığı çalışmalar, Samsun ve Şanlıurfa'da devam etti. Bu bölgelerdeki vatandaşlar ellerinde bulunan yadigar tohumları devlete teslim etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilen tohumların sayısı haziranda bini aştı. Bu tohumların bir kısmı Gen Bankası'nda koruma altına alınırken, bir kısmı da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarca kimyasal ve genetik analizlere tabi tutularak sınıflandırıldı.Yapılan çalışmalar sonucunda üretilen ürünler "Ata Tohum" markasıyla Migros mağazalarında tüketiciyle buluştu. Satışına başlanan 11 adet ürünün içerisinde Kandıra'nın sivri biberinden Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan Ayaş'ın domatesine kadar birçok ürün bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ata Tohumları'yla yapılacak yerli üretimin sofralardaki tehlikeyi de bertaraf edeceğine inandığını belirterek, "Bu sayede, anılarımızda dahi yok olmaya başlayan tatlar ve kokular, bundan sonra nostalji olmayacak, inşallah yaşamaya devam edecek" dedi. Emine Erdoğan, kimyasallarla doldurulan, genetiği ile oynanan yiyeceklerin hasta nesiller yetiştirdiğini vurguladı.TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sertifikalı tohum üretiminin 2002'de 145 bin olduğunu, 2018'de bu rakamın yüzde 630 artışla 1 milyon 59 bin tona ulaştığını söyledi. Aynı dönemde ithalatın 178 milyon dolara, ihracatın ise yüzde 775'lik artışla, 152 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Pakdemirli, 2018'de 85 ülkeye tohumluk ihracatı yapıldığını belirtti. Pakdemirli, "Ülkemizde tohum pazar büyüklüğü 8 kat arttı. 2002'de 120 milyon dolar olan sektörün pazar büyüklüğü, 2018'de yüzde 965 artarak, 1.3 milyar dolara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.