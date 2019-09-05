Denizbank da faiz riski için yeni bonodan ihraç etti

BUGÜN NELER OLDU

Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanan, bankaların faiz riskini yönetebilmelerini sağlayarak finansal mimarinin kilometre taşlarından olan Türk Lirası Gecelik Referans Faizi Oranı'na (TLREF) dayalı ihraçlar artarak devam ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Alternatifbank'ın ardından Denizbank da TLREF'e endeksli bono ihraç etti. Denizbank, dün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı. Söz konusu tutar ve toplanan talep ihraç edilen TLREF'e dayalı borçlanma araçları içinde özel bankalar arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek hacimli satış oldu. 6 ay vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 45 baz puan üzerinde gerçekleşti. Denizbank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, bu satışın TL'ye olan dönüşü hızlandırdığını, portföy yönetim şirketlerinin de çok yoğun talepte bulunduğunu belirtti.