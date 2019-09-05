Emekliyi, hastayı sevindiren düzenleme

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetten emeklileri ve hastaları sevindiren iki güzel haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK emeklileri ve bunların hak sahipleri ilk bağlanan aylıkları ve birikmiş ödemelerini iki günlük süreyi geçmeden alabilecek. SSK emeklileri ile bunların hak sahipleri için günlük ödeme uygulamasına ağustos ayında başladı. Mevcut sistemde yaklaşık 56 günü bulan ödemeler nedeniyle ciddi mağduriyetler ortaya çıkıyordu. Daha önce yaklaşık 1.5 aylık sürede yapılan bu ödemeler artık 4A sistemine girdikten 2 gün sonra hesaplarda olacak.Hastaların yüzünü güldüren kararın ayrıntılarını da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Vatandaşların ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gidildiğini belirten Selçuk "SGK'nın malzemeler için ödeyeceği paranın miktarı artırıldı. Bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandı. Evde kullanılan 62 tıbbi malzemeye 415 milyon lira iyileştirme yapıldı. Böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalkmış oldu" dedi. Akdeniz Anemisi hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatı yüzde 350 oranında arttı. Evde kullanılan solunum cihazlarında geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla güncellendi. Diyabet hastalarının kullandıkları malzemelerde geri ödeme fiyatları artırıldı.