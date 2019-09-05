İhracatta rekora devam

Yeni Ekonomi Programı kapsamında yürütülen dengelenme sürecinde 17 yıl sonra yıllık cari fazla veren, enflasyonu 10 puan düşüren ve tekrar büyüme trendine giren Türkiye, ihracatta da tarih yazmaya devam ediyor. İhracat ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 artarak 13 milyar 150 milyon dolara çıktı. 8 aylık ihracat ise 117.2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17.8 artışla 11.8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95.6 milyon tona ulaşıldı. Ağustos ayında euro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190.4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3.1 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı artıyor!



SİVAS'A ÇIKARMA

Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 29 Ağustos'ta duyurdukları İhracat Ana Planı'nın, ekonomideki büyük dönüşümü, eğitimli ve küresel becerilerle donanmış bir dış ticaret ailesini Türkiye'ye sunmak üzere hazırlandığını ifade etti.







BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ

Küresel ekonomide ve AB'de yaşanan ekonomik belirsizliğe ve Brexit sürecine değinen Pekcan, bu küresel gelişmelerin ışığında Türk ekonomisinde önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi. Cari açığını hızla daraltan ve cari fazlaya geçen Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki borçlanma ihtiyacının da hızla azaldığını dile getiren Pekcan, "2018'in tamamında büyümeye net ihracatımızın katkısı 1,9 puan olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 12,1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan olmuştur. Tüm bu gelişmeler ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Amacımız ihracatımızdaki bu olumlu performansı önümüzdeki yıllara yaymak ve ihracatımızın içerisindeki yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatının payını artırmaktır" diye konuştu.







HEDEF 200 MİLYAR $

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 12 aylık ihracatta 180.1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefi olan 182 milyar doların neredeyse yakalandığına dikkat çekerek, "Bu hedefi rahatlıkla aşacağız. 200 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabilmek adına ticaret diplomasisini sürdüreceğiz" dedi.

Gülle, ağustosta bin 219 firmanın ihracata "merhaba" dediğini belirterek, ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL'nin kullanıldığını, toplam rakamın bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3.7 milyar TL olduğunu söyledi.



BREXIT İÇİN ÇALIŞMA GRUBU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, anlaşmasız Brexit sonrasında gerek gümrük vergileri gerekse de gümrükleme işlemleri yaparken bazı sıkıntıların olacağını belirterek, "Süreçler uzayacak, ek tarifeler olacak, bununla ilgili çalışma grubu kurduk" dedi. Türkiye-İngiltere İş Forumu'nda konuşan Pekcan, "Anlaşmasız Brexit sonrası İngiltere ile hemen STA imzalayamayacağız, çalışmalar ikili ticaretin bu nedenle 2.4 milyar dolar Türkiye aleyhine etkileneceğini gösteriyor. Bu tutar bazı analizlere göre 3 milyar dolara kadar çıkabilir. Bakanlık olarak Brexit konusunda bu ve gelecek ay il il ziyarete başlıyoruz" dedi.