Türksat'ın SOTM Anteni TEKNOFEST'te

Türksat, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurumlarının ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da bu yıl da yerini alacak.

İlk kez geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan festival, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Bu yıl yine ilklere sahne olması beklenen TEKNOFEST İstanbul'a 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor.

Festival kapsamında, aralarında 4'üncü kez gerçekleşecek Türksat Model Uydu Yarışması'nın da olduğu çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Türksat'ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetler, 4'üncü salonda kurulacak Türksat standında tanıtılacak. Türksat, hareketli araçlar için ürettiği, denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkanı sağlayan SOTM Anteni'ni festivalde tanıtacak.

Sabit uydu iletişimi çözümlerine hareketlilik kazandıran, askeri/sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan SOTM Anteni'nin deniz versiyonu Türksat standında incelenebilecek.

Ayrıca Türksat 4A haberleşme uydusunun üçte bir oranında küçültülmüş maketi ile bir roket maketi de Türksat standında yer alacak.

SOTM ANTENİ HAKKINDA

SOTM Anteni, Türksat'ın sunduğu uydu iletişim hizmetlerine yönelik olarak Ka-Bantta çalışıyor.

Fiber ve GSM altyapılarının bulunmadığı yerlerde, ekonomik ve yüzde 99,5 kesintisiz iletişim sağlayan SOTM Anteni, karada ve denizde uydu aracılığıyla internet bağlantısı imkanı veriyor.

Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload)/25 mbps (download) hızında internet bağlantısı sunan sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor. SOTM Anteni'nin kapsamını da genişletecek Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra, Ka-Bant üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti verilmesi hedefleniyor. Benzer çözümlerin üçte biri oranındaki fiyatıyla üretilen Türksat SOTM Anteni, tüm üstün özelliklerinin yanı sıra düşük maliyet imkanı da sunuyor.