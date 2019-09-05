Vakıfbank’tan faizde ikinci indirim

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki faiz indiriminin ardından 1 Ağustos'ta, konut ve ihtiyaç kredisinde faiz indirime giden Vakıfbank, dün bireysel ihtiyaç kredisi faizlerini bir kez daha düşürdü.Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1.49'dan 1.45'e, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranı yüzde 1.59'dan 1.55'e indirildi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilere yansıtmaya devam ettiklerini belirtti.Ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri göz önüne alarak bu kampanyayı planladıklarını ifade eden Üstünsalih, "Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. Vakıfbank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.