Yoğurt Konferansı İstanbul’a geliyor

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Dünya'da en önemli ve sağ lıklı ürünlerden olan yoğurt için düzenlenecek konferansta geri sayım başladı. Gastronomi Turizmi Derneği tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleşecek olan Yoğurt Konferansı içerik anlamında da yoğun olacak. 5'incisi düzenlenen konferansta, 10 ülkeden katılımcılarla dünyada yoğurt konusunu masaya yatırılacak. Organizasyonu düzenleyen Gürkan Boztepe, " Dünyaca ünlü iki Michellin yıldızlı şef Michael Rimenschneider'ın yoğurt showları yapacağı bu nitelikli etkinlikte workshoplar da gerçekleşecek. Türk Hava Yolları (THY), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Ambalajlı Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) gibi kurumlar organizasyona katkı sağlıyor" dedi.