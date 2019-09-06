14 milyarlık yatırım 3 bin kişiye istihdam

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ProjeBazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana'da desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu bildirdi. Varank, "Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1.4 milyar dolar katkı yapacak" dedi.Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlar arasında; Adana'da Ceyhan Polipropilen A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 8.2 milyar lira yatırım tutarlı polipropilen üretim tesisi, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 1.99 milyar lira yatırım tutarlı güneş paneli üretim tesisi, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 1.4 milyar TL yatırım tutarlı rüzgâr tüneli tesisi, Bursa'da Asil Çelik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon TL olan dövme ürünleri üretimi tesisi ile İstanbul'da Baykar Makina Sanayi tarafından gerçekleştirilecek 600 milyon lira sabit yatırım tutarlı insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi bulunuyor.