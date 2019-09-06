Düz metinler tıbbi kodlara dönüşüyor

BUGÜN NELER OLDU

Tıp alanındaki ilerlemenin hızlanmasını sağlayacak gelişmeler heyecan verici. Tıbbi sınıflandırmalara uyumu yüksek oranda kolaylaştıran yeni otomatik tıbbi kodlama çözümü, normalde ortalama 15 dakika tutan kayıt işlemini bir dakikadan daha kısa süreye indiriyor. Önceki nesil teknolojilerin aksine, Fujitsu'nun Yapay Zeka metin madenciliği teknolojisi, tıbbi notları analiz etmek ve değerli verileri çıkarmak için semantik bilgiyi ve Doğal Dil İşleme (NLP) ile Derin Öğrenme teknolojilerini birleştiriyor. Fujitsu Avrupa Laboratuvarları, Madrid'in önde gelen San Carlos Klinik Hastanesi de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki inovasyon ortakları ile yaklaşık dört yıldır çeşitli klinik projeler üzerinde çalışıyor.Tıbbi Koordinatör Dr. Julio Mayol, "Sürekli olarak klinik karar vermeyi iyileştirmenin yeni yollarını arıyoruz. Fujitsu Avrupa Laboratuvarları ile olan çalışmamız, verimliliği artırmak için çok önemli bir gelişme. Günümüzde mevcut sağlık işleme sistemlerinin çoğu, doktor- hasta ilişkisinin gereksinimlerini tam olarak karşılayamıyor. İşin gerçeği, mevcut sistemlerin kullanımındaki zorluk, sağlık uzmanlarında yıpranmaya sebep oluyor. Fujitsu'nun yeni Yapay Zeka metin madenciliği teknolojisi gibi yeniliklerle klinik karar alma sürecinde somut iyileştirmeler elde edebiliriz" dedi. Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesine yönelik çabalara destek veren Türk Telekom da, Fujitsu'nun Avrupa'da uygulamaya koyduğu projelere benzer çalışmaları Türkiye'de hayata geçirmeyi hedefliyor.Fujitsu Avrupa Laboratuvarları İcra Kurulu Başkanı Dr Adel Rouz, "San Carlos Klinik Hastanesi gibi iş ortaklarıyla hareket etme stratejimiz, özellikle tıbbi karar alma süreçlerinde sağlık sektörünün karşılaştığı zorluklar hakkında bize önemli bir fikir verdi. Tıp uzmanlarının iş süreçlerinde fark yaratan birçok önemli yeniliği ortaya koyabildik. Hayata geçirdiğimiz bu çözümümüz, klinik verilerin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra hastaneler, sağlık sigortası şirketleri ve devlet kurumlarının dijitalleşmesine yardımcı olmaktadır" dedi.Doğru yapılandırılmış bilgi, tıbbi konularda karar verme aşamasında ve sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmede önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte, klinik sahada çalışan uzmanların hastalara ayırabildiği zamanın gittikçe azaldığı günümüzde Sağlık Takip sistemine giriş sırasında kaybedilen zaman daha da anlamlı hale geliyor. Sağlık uzmanlarına, hasta raporunu yazarken düz metin kullanımı gibi daha esnek veri giriş yöntemleri sağlanarak, hasta başına düşen maliyet azaltılabiliyor ve aynı zamanda uzmanların daha etkin hasta verisi kaydetmeleri sağlanıyor.