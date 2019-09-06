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haberi: fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? Gram, yarım ve çeyrek CANLI! 6 Eylül

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonucunda fiyatlarında değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı metale ilgisi olan vatandaşlar 6 Eylül’de ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna arama motoru üzerinden yanıt arıyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı’ya gitmeden önce dolar döviz kuruyla birlikte etkileşim halinde olan sarı metalin fiyatlarına bakmayı ihmal etmiyor. Peki bugün ne kadar? İşte 6 Eylül gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 6.9.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 08:04
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları CANLI! 6 Eylül

Dolar döviz kurunda anlık değişimler yaşanırken fiyatlarındaki gelişmelerde piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Düğün sezonu henüz bitmemişken son iş gününde vatandaşlar Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Hem yatırımcısını hem alıcısının göz bebeği olan sarı metale ilgi yoğun bir şekilde devam ediyor. On binlerce vatandaş '' bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranıyor. İşte 6 Eylül gram, tam, cumhuriyet ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (6 EYLÜL 2019) CUMA

Güncel verilerle altın fiyatlarına dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları CANLI! 6 Eylül
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