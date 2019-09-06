Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL oldu? Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları CANLI! 6 Eylül

Dolar döviz kurunda anlık değişimler yaşanırken altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerde piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Düğün sezonu henüz bitmemişken son iş gününde vatandaşlar Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Hem yatırımcısını hem alıcısının göz bebeği olan sarı metale ilgi yoğun bir şekilde devam ediyor. On binlerce vatandaş '' Altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranıyor. İşte 6 Eylül gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (6 EYLÜL 2019) CUMA

Güncel verilerle altın fiyatlarına dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

İşte detaylar;