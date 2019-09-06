Yemek kartları mobil uygulamaya taşınıyor

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Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu Edenred, MyEdenred mobil uygulaması ile yemek kartlarını cep telefonlarına taşıyor. Yemek kartı yerine kullanılan MyEdenred mobil uygulaması son bir yıl içinde yaklaşık 500 bin kullanıcıya ulaştı. Uygulamaya en fazla İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki kullanıcılar ilgi gösterirken, restoran ve kafelerde indirim ve avantajlar sunan Dolu Dolu Kampanyası, uygulamanın en fazla kullanılan bölümü oldu.Kullanıcılar yakınlarındaki kampanyalı restoranları anında görerek karar verebiliyor, kampanyalardan anında haberdar olup bütçelerine göre seçim yapabiliyorlar.Ayrıca mobil uygulama ile entegre çalışan QR kodla ödeme kullanımı da hızla artıyor. QR kodla ödeme özelliği sayesinde kartı unutma ya da kaybetme derdini de ortadan kaldıran MyEdenred uygulamasında en çok İstanbul Şişli, Ataşehir, Beşiktaş ilçeleriyle Ankara Çankaya'da QR kodla ödeme yapılıyor.Bu özelliklerin dışında kullanıcıların MyEdenred uygulaması üzerinden bakiye bilgilerini kontrol etmeleri, kartın harcama hareketlerini, harcama noktalarını takip etmeleri ve kartlarını kaybetmeleri durumunda ise mobil uygulama üzerinden tek bir tıkla kartlarını bloke edebilmeleri de mümkün.