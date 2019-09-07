Konutta da fırsatçı türedi! Faiz düştü, zam yaptılar...

Bankaların konut kredisi faizinde indirime gitmesi, sadece vatandaşı değil müteahhitleri de harekete geçirdi. Bazı konut projelerinde ve "yap-sat" tarzı birçok butik projede, fiyatlar yüzde 10-20 bandında yükseldi. İkinci el piyasada da aynı oranda olmasa bile benzer eğilim gözleniyor. Vatandaşlar, düşen faiz yükü ve artan vade avantajı sebebiyle ev hayallerini gerçeğe dönüştürmek isterken, gördükleri fiyat artışları karşısında hayal kırıklığı yaşıyor. Müteahhit firmalar ise; durgunluk, yüksek faiz ve maliyet artışı sebebiyle fiyat artışı yapamadıklarını, küçük miktardaki yükselişlerin "gecikmiş" ve "kaçınılmaz" olarak yansıdığını belirtiyor.

Faiz düştü konut kredisine ilgi arttı

BAŞA DÖNMEYELİM!



Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz "Aslında her iki tarafta da bekleyiş hâkimdi. Vatandaş, ev almak için uzun süredir faizin düşmesini kolluyordu. Müteahhit firmalar ise, yıllardır artan maliyetleri fiyatlarına yansıtamıyordu. Bugün gelinen noktada, vatandaşın talebi 0,99 kredi oranı ve 180 ay vade imkânı ile biraz yükseldi. İstanbul'da özellikle ikinci el piyasada ve daha merkezî olmayan bölgelerde satışlar daha hareketli. Bu anlamda bir kıpırdanma var. Diğer taraftan yeni projelerde ve merkezi bölgelerde konut fiyatlarında biraz artışlar gözleniyor. Bu durumdaki bölgelerde hareketlenme daha zayıf. Burada tekrar 'yine alamıyoruz, yine satamıyoruz' noktasına doğru eğilim gittikçe artıyor. Başa dönmemeliyiz. Çünkü bu durum da kimsenin faydasına olmaz" dedi.

ÜST LİMİT 400 BİN TL



İstanbul'da konut kredisine talepler; Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy'de, Anadolu Yakasında ise Tuzla, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde daha canlı. Emlakçılar; vatandaşın daha çok 150-400 bin TL bandında ev baktığını, söz konusu ilçelere, fiyatların bu aralıkta olduğu için rağbetin yüksek olduğunu, daha yüksek rakamlara talep olmadığını belirtiyor.

PİYASAYI 2. EL SIRTLIYOR



Bu yılın ilk yedi ayında Türkiye genelinde satılan konut adedi 608 bini aştı. Bu konutların yüzde 59,7'sini 'ikinci el' oluşturdu. 2017'de yüzde 34, geçen yıl yüzde 33 olan ikinci el konut satışları, daha yatay seyreden fiyatlar sebebiyle tercih sebebi oluyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal "Bu yılın yedi ayında tam 64 şehirde ikinci el satışları, birinci elden daha fazla gerçekleşti" diye konuştu. (Türkiye Gazetesi)