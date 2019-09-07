Piyango devlete vurdu

BUGÜN NELER OLDU

MilliPiyango İdaresi'nin işletme hakkının devri sonrası akıllarda kalan soruları açıklık getiren Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Milli Piyango'da mülkiyetin değil işletme hakkının devredildiğini söyledi. Sönmez, "Bu yapılan tamamen özelleştirme dışı bir model. Milli Piyango'nun sahibi devlettir. Varlık Fonu 47 yıl boyunca Milli Piyango lisansının sahibi olmaya devam edecek. Hasılat paylaşımına dönük hizmet alım modeli. Kamuya yaratılan faydanın bugünkü değeri 28.1 milyar TL'dir. Bu modelde kazanan devlet olacak. Kazanan taraf bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü verdi" dedi. Şartnamede ağır hükümlerin olduğunu, rekabeti önleyici durumda caydırıcı, sözleşmeyi iptal edici maddelerin bulunduğunu vurgulayan Sönmez, "Bütün oyuncuların internet platformu var. Şans oyunları sadece bayiler üzerinden dönmüyor. Bunun yanında online dediğimiz yeni platformlar da önemli rol ediniyor. Katılımcıların elektronik platformları var. Rekabetin oluşmadığı bir yerde işin sahibi olarak devreye girebiliriz" diye konuştu.Varlık Fonu'nun kurulma nedeni konusunda yanlış bir algının olduğunun altını çizen Sönmez, şöyle devam etti: "Sadece cari fazla veren ülkelerde varlık fonu olur algısı doğru değil. Dünyada 80'in üzerinde varlık fonu var. Önemli olan fonun kaynağı. Fonun kaynağı petrol fazlası, ihracat fazlası, cari fazla olabilir. Bir de farklı bir model olan varlığa dayalı kalkınma fonu var. Bunun dünyada birkaç tane örneği var. Türkiye'deki model varlığa dayalı kalkınma fonudur. Değer yaratımına odaklı bir model. Biz günlük faaliyetin içinde değiliz. Şirketlerin yaratacağı değere nasıl katkıda bulunabiliriz, onun peşindeyiz." Sönmez, Türkiye Jokey Kulübü'yle ilgili de bilgi vererek, "Bugün baktığınızda TJK bizden bağımsız bir dernek. Fonun ana lisansı yarış yaptırma ve bahis lisansı. Yabancı yatırımcıyı da çekebileceğimiz bir yapıya getirmemiz lazım. Milli Piyango oyunları dünyada toplam şans oyunlarının yüzde 60-70'idir. Türkiye'de önce spor bahsi, at yarışı, sonra Milli Piyango'dur. Doğru modelin istihdamı, at yetiştiriciliğini teşvik edici doğru modeli araştırıyoruz" dedi.