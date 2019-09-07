Sanalda piyango satışına düzenleme

BUGÜN NELER OLDU

Milli Piyango satış yönetmeliğinde yapılan değişiklikle biletlerinin, 'Bilet ortaklığı'yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkân sağlandı. İlgili değişiklikler dünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi eklendi. Düzenlemeyle bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.