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Sanalda piyango satışına düzenleme

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Sanalda piyango satışına düzenleme
Milli Piyango satış yönetmeliğinde yapılan değişiklikle biletlerinin, 'Bilet ortaklığı'yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkân sağlandı. İlgili değişiklikler dünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi eklendi. Düzenlemeyle bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.
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Sanalda piyango satışına düzenleme
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