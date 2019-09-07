Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada!

Son dakika! fiyatları bugün ne kadar? 8 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek burada!

Dolar döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda fiyatlarında son dakika değişimler devam ediyor. Piyasaları yakından takip edenler ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte hediye amaçlı alınan sarı metale ilgi yoğun. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Eylül gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatlarına ilişkin son dakika bilgisi…

Giriş Tarihi: 8.9.2019 00:41
Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada!

Döviz kurundaki ani değişimler fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini de etkiliyor. Düğün sezonunun devam etmesi ve hediye amaçlı alınan sarı metalin Kapalıçarşı fiyatları merak ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan sarı metalin güncel gelişmelerle beraber fiyatlarında inişler ve çıkışlar olabiliyor. İnsanoğlunu sarı parıltısı ile cezbetmesi ilk göze çarpan unsurlar arasında değerlendirilirken '' bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte 8 Eylül Pazar gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (8 EYLÜL 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin canlı ve güncel bilgiler haberimizde derlendi.

İşte tüm detaylar;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Eylül gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN