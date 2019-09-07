UĞUR TMSF ile ciro rekoru kırdı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Uğur Şirketler Grubu, 2018'de mali açıdan tarihi bir başarıya imza attı. İhracat, istihdam ve kârlılıkta rekor kıran grup, yerli ve milli üretimde de önemli projeleri hayata geçirdi. Vergi rekortmeni olan ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirket, Ege Bölgesi'nin ihracatta dünyaya açılan kapısı oldu.Bölgenin sektörel ihracat birincisi Uğur Grubu'nun Nazilli'deki üretim fabrikasında Uğur Derin Dondurucu'nun yüzde 100 yerli yeni ürününün tanıtımı yapıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki üretim tesisinde yapılan toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, markanın yeni tanıtım yüzü ünlü futbol adamı eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Uğur Soğutma CEO'su Yusuf Öksüzömer ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ragıp Çelebi katıldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, ülke genelindeki 875 şirketin aktiflerinin devraldıkları günden bu yana yüzde 36 büyüdüğünü açıkladı. Gülal, "Şirketlerin öz sermayesi 23.5, aktifleri 60.9 milyar TL. 44 bin 560 çalışanımız var" dedi.Uğur Soğutma'nın TMSF yönetiminde Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve 2018'de 134 milyon TL ile vergi rekortmeni olduğunu hatırlatan Muhittin Gülal, "Uğur Şirketler Grubu, TMSF'ye devredildikten sonra 2018'de üretim, ihracat, istihdam ve vergi ödeyerek bir rekora daha imza attı. 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirket Ege Bölgesi'nin ihracatta dünyaya açılan kapısı oldu. Ar-Ge yatırımlarına önem veren grubun en büyük şirketi Uğur Soğutma yüzde 100 yerli ve milli üretim ile pazar payını büyütüyor. 2018 yılı ihracat cirosu 119 milyon dolar. İhracat yolculuğunun başından beri Ege Bölgesi'nin sektörel ihracat birincisi" diye konuştu. Uğur Grubu'nun ağırlıklı olarak dondurucu sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatan Gülal, "Yüzde 100 yerli sermaye. Ege Bölgesi'nde ihracat şampiyonu. Uğur Soğutma bünyesinde 2 bin 500 çalışanımız var. 200 bin metrekare kapalı alan, 6 sektörde faaliyet gösteriyor. Motorlu araçlar şirketimiz var. Devamında tıbbi medikal malzemeler yapan bir şirketimiz bulunuyor. Uğur Soğutma olarak 2018'de ciromuz yüzde 14 artarak 1.2 milyar liraya çıktı. Bu yılı 1.7 milyar lira ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Net kâr rakamımız 2017'de 166 milyon iken 2018'de 227 milyon lira oldu. Sektörde yüzde 25 daralma olmasına rağmen kârımız yüzde 37 arttı. 2019'u 250 milyon TL net kârla kapatmak istiyoruz" diye konuştu.MARKANIN ürettiği yerli ve milli ürünler de görücüye çıktı. UED 5218 A++ yeni dikey derin dondurucunun, bu alanda ihtiyacın ithal ürünlerle sağlanması nedeniyle tasarlandığı belirtildi. Yeni şişe soğutucu ise kurumsal firmalara ve küçük işletmelere özel ekonomik çözüm arayanlar için tasarlanıp üretildi. UDR 12 SCE dondurma teşhir reyonu da dondurma üreticilerinin talepleri araştırılarak geliştirildi.ÖNÜMÜZDEKI dönemde Uğur Soğutma'nın reklam yüzü olarak Rıdvan Dilmen ile çalışacaklarını vurgulayan Gülal, "Nazilli'nin futboldaki gururu Rıdvan Dilmen ile soğutmadaki gururu Uğur Soğutma'yı bir araya getiriyoruz" dedi. Markanın yeni tanıtım yüzü Rıdvan Dilmen ise, "Güzel duygular içindeyim. 1962'de burada doğdum. 17 yaşına ve lise son sınıfa kadar Nazilli Lisesi'nde okudum. Sonra futbolculuk kariyerim başladı. Uğur markası çok iyi bir marka. Nazillimizdeki bin 500 çalışan sayısı 2 bin 500'e çıktı. Nazillimizin dün kurtuluş yıldönümüydü. İlçemizden yetişen bir spor adamı olarak tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Beraber yürüdüğümüz bu yolda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu markanın yüzü olduğum için çok mutluyum" dedi.