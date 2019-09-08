1 milyon kişilik şov başlıyor

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST için geri sayım başladı. İlki geçen yıl düzenlenen ve 550 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

SABAH ve aHaber'in medya paydaşları arasında olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek festivalle ilgili konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki küresel rekabette sıçrama yapması için yetişmiş insan kaynağının öneminin farkındayız. TEKNOFEST ile havacılık ve uzayın genç nesillerimizde bir tutkuya dönüşmesini arzuluyoruz" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduklarını hatırlatan Varank, ajansın fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına kadar bu alandaki stratejik adımlara öncülük edeceğini ifade etti.







7'DEN 70'E TEKNOLOJİ

Varank, TEKNOFEST ile bilim ve teknolojinin topluma yayılmasını amaçladıklarının altını çizerek, "7'den 70'e tüm halkımızı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası haline getirmek istiyoruz" diye konuştu. Festival kapsamında 19 farklı kategoride teknoloji yarışmalarıyla havacılık gösterilerinin de düzenleneceğini aktaran Varank, "Türkiye'nin dört bir yanından yarışmalarımıza başvuran 2 bin öğrenci takımı, yaklaşık 10 bin genç yarışmacı, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak" dedi. Bakan Varank, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra Türk ve yabancı gösteri gruplarının da festival süresince havacılık gösterileri sunacağını bildirdi.

Teknofest 17 Eylül'de başlıyor! Dikey rüzgar tüneli Taksim'e kuruldu

TAKSİM'DE SERBEST UÇUŞ HEYECANI

TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kurulan dikey rüzgâr tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı. Yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücüyle insanları havaya kaldıran platforma, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



ROKET YARIŞMASI YAPILACAK

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Festivalde, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019 gerçekleştirilecek. ROKETSAN'ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışması'nın atışları 10 Eylül'e kadar Tuz Gölü'nde yapılacak. Bu yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Festival kapsamında, aralarında Türksat Model Uydu Yarışması'nın da olduğu çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Türksat, hareketli araçlar için ürettiği, denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkanı sağlayan SOTM Anteni'ni festivalde tanıtacak..



HAVA TRAFİĞİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM), TEKNOFEST İstanbul dolayısıyla hava trafiğinde gerekli önlemler alındı. SHGM tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nı kullanan THY ve diğer kargo işletmeleri ile organizasyonu düzenleyen BAYKAR A.Ş., T3 Vakfı ilgilileri ve diğer paydaşlarla bir dizi koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. SHGM anılan tarihlerde belirlenen bazı saat dilimlerinde kargo ve özel jetlere hava trafiğini kapatacak.