ABD’li turist sayısında yeni hedef 1 milyon

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin seyahat konusunda Türkiye'ye yönelik uyarıyı yumuşatması turizmcileri sevindirdi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ABD'den gelen turist sayısının 2015'te 798 bin kişiyle rekor kırdığını belirterek, "Ancak 2016'dan itibaren gerileme başladı. 2016'da 459 bin, 2017'de 329 bin, 2018'de 448 bin ABD'li turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ocak-temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir oranda yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD'li turist geldi" dedi.Eresin, 2020'den itibaren yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini, 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu dile getirdi.ABD'li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğuna, kültür ve kongre turizmi için geldiklerine dikkat çeken Eresin, "Ülkemizde düzenlenen uluslararası kongre, toplantı gibi etkinliklere ABD'lilerin katılımında sıkıntı yaşıyoruz. Bu karar ile bu sıkıntının aşılmasında önemli bir adımın atılmış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.