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Akbank, ’de bir ilki başlattı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Akbank, Türkiye’de bir ilki başlattı
AKBANK Türkiye'de bir ilke imza atarak "TLREF Endeksli Ticari Kredi" kullandırımını başlattı. Artık bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkânını ticari müşteriler de kullanabilecek. Akbank müşterileri faiz oranlarındaki olumlu gelişmelerden faydalanabilecek. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, "Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkânını ticari müşterilerin de kullanabilmesini sağladık. TLREF, bir TL gecelik referans faiz oranı. Yeni kredi ürünümüz spot bir kredi gibi uzun vade sağlarken, TLREF'e endeksli olarak faiz oranı günlük değişmekte. Bu ürünle müşterilerimizden gelen faiz indirimi beklentilerini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.
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Akbank, Türkiye’de bir ilki başlattı
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