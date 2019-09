Bodrum’da o projeyi bakanlık yıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimlerinin ardından Bodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera'nın imar ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımını bakanlık yapacak.Proje, Bakan Murat Kurum'un 20 Ağustos'taki inceleme gezisi sonrasından mühürlenmişti. Bakanlığın kararının ardından belediye ekipleri, The Bo Viera projesinin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitmişti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istememişti ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtmişti. Ardından sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlanmıştı.Firma, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını kesmeye çalışmıştı. Önceki gün ise bu çalışmalara son verildi. Şirket yetkililerinin, yıkım için araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Bakanlığa başvurdu. Bakanlık ekipleri yarın yıkımı gerçekleştirecek.Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü'nde inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016'da başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, yürütmeyi durdurdu. Şirket itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvurdu. Üst mahkeme, kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Muğla Belediyesi avukatları, kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçede denetimler yapmıştı. Daha sonra Bodrum Belediyesi'nin imara aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera'nın da içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durdurulmuştu.