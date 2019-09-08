İstanbul Havalimanı BBC yayınına çıktı

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Tam kapasite hizmete girdikten 5 ay sonra 30 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı (İHL) tüm detayları ile İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer aldı. Havalimanın 25 yıllığına işletmesini yapacak İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, BBC'nin 'Talking Business' programına katılarak deneyimli gazeteci Aaron Heslehurst'un sorularını yanıtladı.Yeni havalimanının bütün fazları tamamlandıktan sonra dünyanın birçok havayolu şirketini çekeceğini anlatan Samsunlu, "Çin, Hindistan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için İHL'yi tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İHL, küresel bir değer oluşturmaktadır" diye konuştu.Havacılık sektörünün son 40 yılda ciddi bir büyüme kaydettiğini ifade eden Samsunlu "Bugün dünya genelinde yılda 4 milyar insan seyahat ediyor. Bu sayı önümüzdeki 20 yıl içinde 8 milyara çıkacak. Bu insanlar havada kalamayacağına göre, inebilecekleri havalimanları olmalı. Bu nedenle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın altyapı yatırımlarına önem vermesi gerekiyor. Schiphol, Heatrow, Frankfurt ve Dubai Havalimanları bu yatırımları yapıyor. Altyapı yatırımları için talep daha da artacaktır" dedi. Aaron Heslehurst da İHL'nin dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktardı.