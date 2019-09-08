Kurye-Leaks

BUGÜN NELER OLDU

Dolandırıcıların yeni yöntemi, kişisel veri güvenliğindeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bu kez, data hırsızlığının radarında kurye ve kargo şirketleri var. Dolandırıcılar, kurye datalarını satın alıyor. Data trafiğini yöneten ve bunları binlerce dolara satın alanlar ise Türkiye'de yüzbinlerce aileyi mağdur eden telefon dolandırıcıları...Kurye ve kargo şirketlerinin verilerini alan dolandırıcılar, vatandaşları aramaya başlıyor. '850' ile başlayan numaralardan aranan vatandaşlara "X bankasından arıyoruz. Dün teslim edilen kredi kartınız ile ilgili bir teknik hata var. Düzeltebilmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" denilerek, başta şifre olmak üzere karta ait tüm özel bilgiler alınıyor. Kartın ne zaman teslim edildiğine kadar her bilgiyi satın aldıkları datalarda edinen dolandırıcılar, böylelikle vatandaş nezninde güven kazanıyor. Bilgileri elde ettikten sonra da kredi kartını istedikleri gibi kullanabiliyor. Kimlik ve pasaport teslimlerinde de zaman zaman sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Pasaportunu teslim alan kişilerin de dolandırıcılar tarafından "Emniyet'ten arıyoruz, Teslim aldığınız pasaport terör soruşturması kapsamında bloke edildi" şeklinde arandığı, daha sonra da kendilerine şantaj yapıldığı öğrenildi.SABAH'ın istihbarat kaynaklarından edindiği bilgilere göre, dolandırıcıların yeni yöntemi için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kurye ve kargo şirketlerinin denetleneceği öğrenildi. Yetkililer, kargo datalarının sızdırılmasında genellikle iki yöntem kullanıldığını belirterek, "Bunlardan ilki şirket içinden bu bilgilere ulaşabilenlerle irtibata geçilmesi ve bu verilerin rüşvet karşılığı alınması... İkinci yöntem ise hackerlık. Burada da kargo şirketlerinin veri merkezlerine sızan hacker'lar bu bilgileri kopyalayıp dolandırıcıların bilgisayarlarına taşıyabiliyor" dedi.Kargoverileri internet üzerinden de satılıyor. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen satışlarda alıcı ve satıcı arasında pazarlık dahi yapılıyor 'Sanal ortamda kurulan bloglar üzerinden gerçekleşen satışlarda, binlerce liralık fiyatlar konuşuluyor.Uzmanlar, dolandırıcıların bu yeni yöntemi ilgili uyarılarda bulunuyor. Şifre ve kart bilgilerinin asla paylaşılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bilinmeyen bir numaradan arayıp kendini emniyet mensubu olarak tanıtanlara da itibar edilmemesini istedi.