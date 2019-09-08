'Parasal genişleme aksiyonları gelişmekte olan ekonomileri pozitif etkiliyor'

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen parasal genişleme aksiyonlarının gelişmekte olan ekonomileri pozitif yönde etkilediğini belirterek, "Geçen sene hareketliliğin arttığı dönemde gerek sektör gerekse ekonomi yönetiminin gösterdiği güçlü duruş ve bu tarz dönemlerden çıkarılan dersler ve tecrübeler, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasından pozitif yönlü ayrışmasını sağlayacaktır." dedi.

Gökhan Erün, AA muhabirine, Yapı Kredi'nin 75. kuruluş yıl dönümünde bankanın tarihi misyonu, gelecek hedefleri ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapı Kredi'nin Bahçekapı'da açılan ilk şube ve 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu anımsatan Erün, kurulduğu ilk günden bu yana bankanın varoluş nedeninin daima ekonomiye ve insana değer katmak olduğunu vurguladı.

Erün, 9 Eylül 1944'ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel hafızasında yer eden, hatta bu hafızayı güçlendiren Yapı Kredi'nin tarihinde çok daha fazla ilkler ve enler olduğunu söyledi.

75 yılda yaklaşık 25 milyon müşteriye dokunduklarını ifade eden Erün, "Hizmette sınır yoktur" anlayışıyla hem sektöre hem de ülkenin tarihinde kuvvetli izler bırakan yüzlerce ilke imza attıklarını kaydetti.

Erün, ilk şube bankacılığı, ilk defa 24 saat bankacılık hizmeti, 444 0 444 ile ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hale gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında Yapı Kredi'nin öncü rolünün bulunduğunu anlattı.

Türkiye'de ticari bir banka olarak ilk köy şubesini 1952'de Yapı Kredi'nin açmasının, bankanın kuruluşundan bu yana "uzak yakın demeden hizmeti müşteri neredeyse oraya götürme", "müşterisine en iyi hizmeti sunma" ilkesinin yansıması olduğunu ifade eden Erün, 1960'lı yıllarda sektörün ilk bilgisayarlı işlemini de Yapı Kredi'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Erün, 1964'te Türkiye'ye gelen ve İstanbul Tünel şubesinde kullanılan bu bilgisayarın, şu anda Galata'daki tarihi arşivlerinde bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de ilk defa 1984'te Yapı Kredi şubelerinin online olarak çalışmaya başlamasının bankacılık tarihinde önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Erün, yakın geçmişte bankanın dijital ve mobil alandaki ilklerine ilişkin şunları kaydetti:

"Son 10 yılda dijital ve mobil bankacılık alanında imza attığımız ilklerle müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık katıyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olarak göz tarama sistemi Göz ID ile müşterilerimize Yapı Kredi Mobil'e hızlı ve güvenli giriş imkanı tanıdık. Ülkemizin ilk AppStore Türkçe finansal uygulamasını, ilk finansal Android uygulamasını, ilk Apple Watch ürününü müşterilerimize sunduk. Dünyada bir ilk olarak Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre ettiğimiz Yapı Kredi Mobil ile müşterilerimize sürüşleri esnasında dahi destek sunabilir hale geldik. Bugün Yapı Kredi müşterisi olmak isteyenler, şubeye gelmeye gerek olmadan mobil bankacılık uygulamamız üzerinden müşterimiz olabiliyor."

"KÜLTÜR SANATIN GÖNÜLLÜ DESTEKÇİSİ VE KORUYUCUSUYUZ"

Gökhan Erün, Yapı Kredi'nin yalnızca finans alanında değil, kültür sanattan çevre ve eğitime kadar hayatın her alanında kalıcı izler bırakmış bir kurum olduğunu söyledi.

Özellikle kültür sanatın gönüllü destekçisi ve koruyucusu olarak bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları ülkeye katkı adına bir vazife olarak gördüklerini ifade eden Erün, bankanın kurucusu Kazım Taşkent'in "Biz kültür ve sanatın bankasıyız" sözlerinin izinde Türkiye'de kültür sanatın kalbine dokunmayı başarmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Erün, Yapı Kredi Yayınları'nın, gerek yayımladığı 5 bini aşkın başlıktaki kitapla gerekse telif haklarına, tanıtıma, editörlük çalışmasına, baskı kalitesine verdiği önemle Türkiye'de yayıncılığı fersah fersah ileriye taşıdığını kaydetti.

Doğan Kardeş ile Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk dergisini çıkardıklarını hatırlatan Erün, "Türkiye'nin ilk çocuklar arası resim yarışması, ilk çocuk tiyatrosu, ilk çocuk sineması ile genç nesillerin sanatla tanışma yaşlarını ve biçimlerini kıymetli biçimde değiştirdik. Bankamızın finansal desteğiyle çekilerek Türk sinemasını renkli filmle tanıştıran Halıcı Kız da kültür sanatla olan kuvvetli bağımızın en dikkate değer nişanelerindendir. Orijinal kopyasını hala arşivimizde koruduğumuz filmi restore ederek bu yıl 38. İstanbul Film Festivali'nde gelecek nesillere aktarılabilmesi için yeniden beyaz perdeye taşıdık." diye konuştu.