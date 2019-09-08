Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk iş gününe ilişkin altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun devam etmesi ve hediye amaçlı olarak alınan sarı metale ilgi oldukça yoğun. Dolar döviz kuruna bağlı olarak hareketliliğini devam eden '' Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?'' sorusuna günbegün yanıt aranmaya devam ediliyor. Peki 9 Eylül gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 9 EYLÜL 2019

9 Eylül Altın fiyatlarına ilişkin canlı oranlara ve tüm detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

İşte detaylar;